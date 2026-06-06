В Азербайджане назвали провокацией материал об силах Израиля в республике

БАКУ, 6 июн – РИА Новости. Государственное агентство развития СМИ Азербайджанской Республики (MEDİA) назвало политической провокацией материал CNN, в котором утверждается, что Израиль во время боевых действий против Ирана использовал азербайджанскую территорию для размещения своих сил.