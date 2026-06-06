Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане назвали провокацией материал об силах Израиля в республике - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 06.06.2026
В Азербайджане назвали провокацией материал об силах Израиля в республике

В Азербайджане назвали провокацией материал CNN о силах Израиля в республике

© РИА Новости / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственное агентство развития СМИ Азербайджанской Республики назвало материал CNN политической провокацией.
  • В материале CNN утверждается, что Израиль использовал территорию Азербайджана во время боевых действий против Ирана.
  • Агентство считает, что публикация подобных материалов может нанести ущерб региональной стабильности и межгосударственным отношениям.
БАКУ, 6 июн – РИА Новости. Государственное агентство развития СМИ Азербайджанской Республики (MEDİA) назвало политической провокацией материал CNN, в котором утверждается, что Израиль во время боевых действий против Ирана использовал азербайджанскую территорию для размещения своих сил.
Ранее в пятницу МИД Азербайджана заявил, что ожидает от CNN опровержения названного материала.
"Телеканал CNN, ссылаясь на собственные неназванные "источники", распространил материал с утверждениями о том, что во время войны Израиля с Ираном территория Азербайджана якобы использовалась для этих целей. Распространенная CNN дезинформация является политической провокацией, направленной против Азербайджана и региональной безопасности в целом. Публикация подобных материалов рассчитана на создание путаницы в международном сообществе, нанесение ущерба региональной стабильности и межгосударственным отношениям, а также на эскалацию напряженности в регионе", - говорится в сообщении агентства.
В нем также утверждается, что, допустив такого рода публикацию, CNN нанес ущерб собственной репутации и выступил "инструментом пропаганды в гибридной войне".
Здание МИД Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В Азербайджане опровергли утверждения о размещении сил Израиля в стране
Вчера, 13:45
 
В миреАзербайджанИзраильИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала