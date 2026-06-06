Краткий пересказ от РИА ИИ
- Государственное агентство развития СМИ Азербайджанской Республики назвало материал CNN политической провокацией.
- В материале CNN утверждается, что Израиль использовал территорию Азербайджана во время боевых действий против Ирана.
- Агентство считает, что публикация подобных материалов может нанести ущерб региональной стабильности и межгосударственным отношениям.
БАКУ, 6 июн – РИА Новости. Государственное агентство развития СМИ Азербайджанской Республики (MEDİA) назвало политической провокацией материал CNN, в котором утверждается, что Израиль во время боевых действий против Ирана использовал азербайджанскую территорию для размещения своих сил.
Ранее в пятницу МИД Азербайджана заявил, что ожидает от CNN опровержения названного материала.
"Телеканал CNN, ссылаясь на собственные неназванные "источники", распространил материал с утверждениями о том, что во время войны Израиля с Ираном территория Азербайджана якобы использовалась для этих целей. Распространенная CNN дезинформация является политической провокацией, направленной против Азербайджана и региональной безопасности в целом. Публикация подобных материалов рассчитана на создание путаницы в международном сообществе, нанесение ущерба региональной стабильности и межгосударственным отношениям, а также на эскалацию напряженности в регионе", - говорится в сообщении агентства.
В нем также утверждается, что, допустив такого рода публикацию, CNN нанес ущерб собственной репутации и выступил "инструментом пропаганды в гибридной войне".