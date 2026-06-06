В Армении один участок не получил бюллетени с номером партии Карапетяна

Краткий пересказ от РИА ИИ Избирательный участок 33/50 села Джрапи Ширакской области Армении за день до парламентских выборов не получил бюллетени с номером оппозиционного блока «Сильная Армения».

Гоар Мелоян, представитель альянса, сообщила об отсутствии бюллетеней и призвала проверить наличие и состояние бюллетеней на других участках.

В участковой комиссии отсутствие бюллетеней объяснили техническими проблемами.

ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Один из избирательных участков Ширакской области Армении за день до парламентских выборов 7 июня не получил бюллетени с номером оппозиционного блока "Сильная Армения", возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном, сообщила представитель альянса Гоар Мелоян.

Во время голосования на выборах в парламент Армении 7 июня избирателям будут выдавать 18 бюллетеней - по числу участвующих в выборах политических сил. Избиратели голосуют, опуская в урну конверт с бюллетенем одной политической силы.

"В избирательном участке 33/50 села Джрапи Ширакской области отсутствуют бюллетени под номером "3", - написала Мелоян в соцсети Facebook*.

Она опубликовала видео, где на столе лежат стопки с бюллетенями всех политических сил кроме стопки с третьим номером, принадлежащим "Сильной Армении".

Мелоян попросила всех участников избирательного процесса проверить наличие бюллетеней и их надлежащее состояние - повреждены они или нет.

В участковой комиссии объяснили отсутствие бюллетеней техническим проблемам.