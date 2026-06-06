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В Армении один участок не получил бюллетени с номером партии Карапетяна - РИА Новости, 06.06.2026
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18:46 06.06.2026
В Армении один участок не получил бюллетени с номером партии Карапетяна

В Ширакской области участок не получили бюллетени с номером блока Карапетяна

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредвыборная агитация в Ереване
Предвыборная агитация в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Предвыборная агитация в Ереване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Избирательный участок 33/50 села Джрапи Ширакской области Армении за день до парламентских выборов не получил бюллетени с номером оппозиционного блока «Сильная Армения».
  • Гоар Мелоян, представитель альянса, сообщила об отсутствии бюллетеней и призвала проверить наличие и состояние бюллетеней на других участках.
  • В участковой комиссии отсутствие бюллетеней объяснили техническими проблемами.
ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Один из избирательных участков Ширакской области Армении за день до парламентских выборов 7 июня не получил бюллетени с номером оппозиционного блока "Сильная Армения", возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном, сообщила представитель альянса Гоар Мелоян.
Во время голосования на выборах в парламент Армении 7 июня избирателям будут выдавать 18 бюллетеней - по числу участвующих в выборах политических сил. Избиратели голосуют, опуская в урну конверт с бюллетенем одной политической силы.
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"В избирательном участке 33/50 села Джрапи Ширакской области отсутствуют бюллетени под номером "3", - написала Мелоян в соцсети Facebook*.
Она опубликовала видео, где на столе лежат стопки с бюллетенями всех политических сил кроме стопки с третьим номером, принадлежащим "Сильной Армении".
Мелоян попросила всех участников избирательного процесса проверить наличие бюллетеней и их надлежащее состояние - повреждены они или нет.
В участковой комиссии объяснили отсутствие бюллетеней техническим проблемам.
Ранее во время теледебатов премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна, партии "Процветающей Армении". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.
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