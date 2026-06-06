ЕС дал Пашиняну карт-бланш на предвыборные репрессии, считает эксперт

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Евросоюз не заметит недопущение оппозиции к выборам в Армении и предвыборные репрессии, так как премьер страны Никол Пашинян действует в его интересах, а не в интересах народа, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.