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ЕС дал Пашиняну карт-бланш на предвыборные репрессии, считает эксперт - РИА Новости, 06.06.2026
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18:31 06.06.2026
ЕС дал Пашиняну карт-бланш на предвыборные репрессии, считает эксперт

Михайлов: Евросоюз дал Пашиняну карт-бланш на предвыборные репрессии

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлажок в руках участника митинга в Армении
Флажок в руках участника митинга в Армении - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян действует в интересах Евросоюза, а не народа.
  • По мнению эксперта, Пашинян и его окружение готовы пойти на максимум нарушений избирательных прав граждан, чтобы сохранить власть.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Евросоюз не заметит недопущение оппозиции к выборам в Армении и предвыборные репрессии, так как премьер страны Никол Пашинян действует в его интересах, а не в интересах народа, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.
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"Пашинян пешка как Зеленский, Санду и прочие. Ему всё простили уже и дали карт-бланш на репрессии. Недопущение к выборам оппозиции никто не заметит, впрочем, как и угрозу раздать повестки на службу прибывшим на голосование армянам России, у которых есть двойное гражданство. Несмотря на мнение России по происходящему никто не сделал выводы. И это только начало, которое нужно пресекать жёсткими экономическими санкциями. Фактически уничтожается любое инакомыслие и попытки наладить мосты с Москвой", - сказал эксперт.
По его словам, Пашинян и его окружение готовы пойти на максимум нарушений избирательных прав граждан лишь бы сохранить власть.
"И что-то мне подсказывает что у него все может получиться. Напомню про выборы в Румынии, которые были отменены после подсчета голосов, про Молдавию и другие страны, где ЕС приложил максимум усилий, чтобы к власти не пришли национально ориентированные политики", - подытожил собеседник агентства.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
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