Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян действует в интересах Евросоюза, а не народа.
- По мнению эксперта, Пашинян и его окружение готовы пойти на максимум нарушений избирательных прав граждан, чтобы сохранить власть.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Евросоюз не заметит недопущение оппозиции к выборам в Армении и предвыборные репрессии, так как премьер страны Никол Пашинян действует в его интересах, а не в интересах народа, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.
"Пашинян пешка как Зеленский, Санду и прочие. Ему всё простили уже и дали карт-бланш на репрессии. Недопущение к выборам оппозиции никто не заметит, впрочем, как и угрозу раздать повестки на службу прибывшим на голосование армянам России, у которых есть двойное гражданство. Несмотря на мнение России по происходящему никто не сделал выводы. И это только начало, которое нужно пресекать жёсткими экономическими санкциями. Фактически уничтожается любое инакомыслие и попытки наладить мосты с Москвой", - сказал эксперт.
По его словам, Пашинян и его окружение готовы пойти на максимум нарушений избирательных прав граждан лишь бы сохранить власть.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.