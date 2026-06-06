Экс-министр обороны Армении раскрыл мнение спецслужб США о Пашиняне

Краткий пересказ от РИА ИИ Американское посольство курировало журналистскую деятельность Никола Пашиняна с 1995 года.

Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил, что в посольской переписке Пашинян был описан как «проблемный актив, психически нестабильный».

В опубликованных документах за 1996 год отмечается, что Пашинян потенциально может быть полезен для американских спецслужб, но имеет «некоторые сложности с психикой».

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американское посольство, курировавшее журналистскую деятельность действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 1995 года, считало его полезным, но истеричным, неуравновешенным и жадным до денег "активом", заявил экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян, ссылаясь на данные посольской переписки.

Карапетян опубликовал письма, в которых упоминается Пашинян и обсуждаются сложности работы с ним в качестве "актива" американских спецслужб.

"Нами отмечались признаки его финансовой нечистоплотности, нервозность вплоть до истерик при обсуждении денежных вопросов... Пашинян был охарактеризован ЦРУ как "проблемный актив, психически нестабильный", поэтому контакты были приостановлены", - говорится в документах, опубликованных на странице Карапетяна в социальной сети Facebook*.

Кроме того, Карапетян публикует переписку за 1996 год одного из сотрудников посольства с сотрудником американских спецслужб, где отмечается, что Пашинян сам идет навстречу, потенциально может быть полезен для них, но имеет "некоторые сложности с психикой".

"Истеричен, жаден, необязателен, но очевидно, весьма талантлив. Подтвердил, что будет работать с нами", - говорится в документе.