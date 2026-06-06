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Экс-министр обороны Армении раскрыл мнение спецслужб США о Пашиняне - РИА Новости, 06.06.2026
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14:36 06.06.2026
Экс-министр обороны Армении раскрыл мнение спецслужб США о Пашиняне

Экс-министр обороны Армении: спецслужбы США считали Пашиняна истеричным и жадным

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американское посольство курировало журналистскую деятельность Никола Пашиняна с 1995 года.
  • Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил, что в посольской переписке Пашинян был описан как «проблемный актив, психически нестабильный».
  • В опубликованных документах за 1996 год отмечается, что Пашинян потенциально может быть полезен для американских спецслужб, но имеет «некоторые сложности с психикой».
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американское посольство, курировавшее журналистскую деятельность действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 1995 года, считало его полезным, но истеричным, неуравновешенным и жадным до денег "активом", заявил экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян, ссылаясь на данные посольской переписки.
Карапетян опубликовал письма, в которых упоминается Пашинян и обсуждаются сложности работы с ним в качестве "актива" американских спецслужб.
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"Нами отмечались признаки его финансовой нечистоплотности, нервозность вплоть до истерик при обсуждении денежных вопросов... Пашинян был охарактеризован ЦРУ как "проблемный актив, психически нестабильный", поэтому контакты были приостановлены", - говорится в документах, опубликованных на странице Карапетяна в социальной сети Facebook*.
Кроме того, Карапетян публикует переписку за 1996 год одного из сотрудников посольства с сотрудником американских спецслужб, где отмечается, что Пашинян сам идет навстречу, потенциально может быть полезен для них, но имеет "некоторые сложности с психикой".
"Истеричен, жаден, необязателен, но очевидно, весьма талантлив. Подтвердил, что будет работать с нами", - говорится в документе.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не видит ничего особенного в поддержке Пашиняна со стороны американского лидера Дональда Трампа.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреАрменияРоссияНикол ПашинянЮрий УшаковДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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