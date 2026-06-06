ЕС финансирует победу Пашиняна на выборах в Армении, считает депутат

КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Евросоюз способствует фальсификации выборов в Армении, выделяя значимые суммы незадолго до выборов, что может расцениваться как подкуп избирателей в пользу партии "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна, заявил в комментарии РИА Новости депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.