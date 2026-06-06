Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя заявил, что Евросоюз способствует фальсификации выборов в Армении, выделяя значимые суммы незадолго до выборов.
- Цырдя отметил, что в 2024 году перед президентскими выборами Брюссель пообещал Молдавии 1,9 миллиарда евро в качестве финансовой помощи, но республика получила лишь часть средств.
КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Евросоюз способствует фальсификации выборов в Армении, выделяя значимые суммы незадолго до выборов, что может расцениваться как подкуп избирателей в пользу партии "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна, заявил в комментарии РИА Новости депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
"Армения на выборах парламента снимает кальку с Молдавии, можно сказать использует "молдавский сценарий". Там пытаются снимать кандидатов с выборов, преследуют оппозиционеров, закрывают СМИ, а главное - происходит избирательная коррупция со стороны Евросоюза, которую пытаются выдать за макрофинансовую помощь, чтобы нужный кандидат - в данном случае Пашинин - остался у власти", - заявил Цырдя.
Он отметил, что в последние годы проевропейские режимы используют одинаковые методы, чтобы удержать власть в разных странах, и Евросоюз им в этом помогает. Цырдя отметил, что в 2024 году перед президентскими выборами Брюссель пообещал Молдавии 1,9 миллиарда евро в качестве финансовой помощи, перед выборами президента в 2025 году вновь была обещана та же сумма, но получила республика лишь часть средств, которые использовались на пропаганду в СМИ. На этой неделе Армении было обещано получение 2,2 миллиарда евро на либерализацию визового режима и 50 миллионов евро для компенсации потери российского сельскохозяйственного рынка.
"При этом полученные средства и в Молдавии, и в Армении используются для того, чтобы убедить избирателей, что именно оппозиция покупает голоса и финансирует извне, например, из России или из Киргизии. Это становится еще одним аргументом в пользу снятия неугодных кандидатов даже в день выборов, как это происходило в Молдавии", - добавил депутат.
Ранее во время теледебатов премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна, партии "Процветающей Армении". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.
По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.