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В МИД предупредили о последствиях антидемократического сценария в Армении - РИА Новости, 06.06.2026
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00:31 06.06.2026
В МИД предупредили о последствиях антидемократического сценария в Армении

Захарова: антидемократический сценарий в Армении лишит армян права выбора

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что реализация антидемократического сценария в Армении поставит под сомнение легитимность избирательного процесса.
  • По словам Захаровой, решение о недопуске оппозиционных партий к выборам лишит армянских граждан права выбора будущего своей страны.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Если антидемократический сценарий в Армении будет реализован, это поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если этот антидемократический сценарий будет реализован, и решение о недопуске к выборам (оппозиционных партий - ред.) будет принято, то армянских граждан лишат права выбора будущего своей страны, что, соответственно, поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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