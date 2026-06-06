В МИД предупредили о последствиях антидемократического сценария в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что реализация антидемократического сценария в Армении поставит под сомнение легитимность избирательного процесса.
- По словам Захаровой, решение о недопуске оппозиционных партий к выборам лишит армянских граждан права выбора будущего своей страны.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Если антидемократический сценарий в Армении будет реализован, это поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если этот антидемократический сценарий будет реализован, и решение о недопуске к выборам (оппозиционных партий - ред.) будет принято, то армянских граждан лишат права выбора будущего своей страны, что, соответственно, поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.