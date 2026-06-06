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В МИД назвали потери Армении при вступлении страны в ЕС - РИА Новости, 06.06.2026
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00:06 06.06.2026
В МИД назвали потери Армении при вступлении страны в ЕС

Галузин: при вступлении в ЕС потери Армении составят десятки процентов ВВП

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что при вступлении в ЕС потери Армении будут исчисляться десятками процентов ВВП.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что при вступлении в ЕС потери Армении будут исчисляться десятками процентов ВВП.
"Потери будут исчисляться десятками процентов ВВП", — сказал Галузин "Известиям".
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
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