Как в Армении готовятся к парламентским выборам

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Завтра, 7 июня, в Армении состоятся парламентские выборы. В них примут участие 18 партий и альянсов. Фаворит — "Гражданский договор" Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет. Что об этом думают сограждане — в материале РИА Новости.

Что будет

Выборы пройдут только на территории Армении и по пропорциональной системе, то есть голосование — за партийные списки, а не за отдельных политиков. На участках выдадут 18 бюллетеней, закрепленных за определенной партией или блоком. В закрытой кабинке необходимо взять нужный бланк и положить его в конверт. Никаких отметок делать не требуется. Член избирательной комиссии приклеит к конверту специальную марку, и после этого его можно опустить в урну.

Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Но их может быть и больше из-за особенностей местной избирательной системы. Во-первых, необходимо, чтобы в заксобрании присутствовали представители национальных меньшинств — русских, езидов, курдов и ассирийцев. Во-вторых, оппозиция должна контролировать как минимум треть парламента. Если по итогам голосования одна из партий будет претендовать более чем на две трети мандатов из заранее отведенных 101, остальным политическим силам, преодолевшим избирательный барьер, выдадут дополнительные места.

Если 7 июня ни одна из партий или блоков не получит больше 50% голосов и они не смогут сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В нем примут участие только две политические силы, набравшие больше всего голосов в первом туре. Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое стабильное парламентское большинство — и сможет самостоятельно назначить кабинет министров.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в медиабанк На заседании парламента Армении в Ереване © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в медиабанк На заседании парламента Армении в Ереване

Фаворит предвыборной гонки — правящий "Гражданский договор" Никола Пашиняна. По оценкам социологов, за него готовы проголосовать от 18% до 36% жителей. На втором месте альянс "Сильная Армения" одного из богатейших армян Самвела Карапетяна: рейтинг варьируется между 12% и 20%. Третьей называют партию "Процветающая Армения" миллионера Гагика Царукяна — около восьми-десяти процентов. Остальные рискуют не преодолеть избирательный барьер: для партий это пять процентов, для альянсов из двух организаций — восемь, для более крупных объединений — десять. В том числе не попасть в парламент может блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна: судя по опросам, он как раз балансирует на восьми процентах.

Впрочем, сами социологи признают, что их данные не слишком достоверны. Дело в том, что подавляющее большинство респондентов отказываются отвечать на вопросы.

Кто будет

Большинство партий и блоков, участвующих в выборах, стоят в оппозиции к действующему правительству. Программа некоторых весьма неординарная. Например, "Национальное возрождение Кочари" обещает избирателям сформировать 80-тысячную армию наемников, которая завоюет для Еревана Карабах и Нахичевань. Впрочем, рейтинг этой организации — на уровне статистической погрешности.

Партии, которые претендуют на преодоление избирательного барьера, придерживаются более умеренных подходов к внешней и внутренней политике. Например, "Гражданский договор" уже работает над превращением Армении в "Перекресток мира" — торговый хаб для ведущих мировых экономик, включая Россию, Китай, США и страны Евросоюза. Также Пашинян добивается установления полноценных дипломатических отношений с Азербайджаном и Турцией. Кроме того, нынешние власти Армении законодательно закрепили курс на евроинтеграцию и в случае победы на выборах намерены придерживаться его следующие пять лет. При этом в "Гражданском договоре" уверяют, что не собираются выходить из ЕАЭС до тех пор, пока членство не начнет мешать вступлению в ЕС.

Напомним, Пашинян возглавил Армению в результате бархатной революции в 2018 году. Политическую карьеру он начинал, будучи журналистом. В ходе борьбы с предыдущим властями Армении отсидел в тюрьме почти два года по обвинению в организации в 2008-м массовых беспорядков, вызванных недовольством части населения страны итогами президентских выборов. Сейчас Пашинян обвиняет оппозицию в заговоре с целью совершения госпереворота и попытках развязать войну с Азербайджаном.

Роберт Кочарян перешел в оппозицию к Пашиняну еще в 2018-м и ни разу не сомневался в правильности решения. Его сторонники называют действующего премьера предателем, а иногда и вовсе турецким шпионом. В частности, не могут простить потерю Нагорного Карабаха. Кроме того, Кочарян критикует курс Пашиняна на сближение со странами НАТО, объясняя, что они могут только манипулировать Арменией для собственной выгоды, вредя национальным интересам страны. Также второй президент считает позицию Пашиняна на переговорах с Азербайджаном пораженческой.

Самвел Карапетян не может принимать участие в выборах, так как, помимо армянского гражданства, у него есть паспорта России и Кипра. Тем не менее его "Сильная Армения" считается главным конкурентом "Гражданского договора". Карапетян долгое время сотрудничал с разными правительствами страны, но летом 2025 года эмоционально раскритиковал Пашиняна за нападки на главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II, в результате чего был обвинен в призывах к госперевороту.

В заключении Карапетян решил основать собственную партию. Он обещает избирателям создать 300 тысяч рабочих мест, остановить идущую, по его мнению, азербайджанскую экспансию, а также развивать отношения с Россией.

Миллионер Гагик Царукян сформировал для своей "Процветающей Армении" похожую программу. При этом он уверяет, что доведет минимальную пенсию до 100 тысяч драмов (20,2 тысячи рублей), а минимальную зарплату — до 150 тысяч драмов (30,3 тысячи рублей). Помимо этого, все государственные и муниципальные учебные заведения, а также детские сады должны стать бесплатными.

Когда закончат

В Армении зарегистрированы около 2,5 миллиона избирателей. При этом голосовать можно только внутри республики. В выборах 2021-го участие приняли 49,42% от общего числа.