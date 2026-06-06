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В Армении хотят задержать шесть кандидатов в депутаты от партии Карапетяна - РИА Новости, 06.06.2026
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14:17 06.06.2026 (обновлено: 14:52 06.06.2026)
В Армении хотят задержать шесть кандидатов в депутаты от партии Карапетяна

СК Армении решил задержать шесть кандидатов в депутаты от партии Карапетяна

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредвыборная агитация в Ереване
Предвыборная агитация в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Предвыборная агитация в Ереване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет Армении решил задержать шесть кандидатов в депутаты от партии "Сильная Армения" по подозрению в материальном стимулировании множества лиц и отмывании денег в особо крупных размерах.
ЕРЕВАН, 6 июн — РИА Новости. В Армении за день до парламентских выборов решили задержать шесть кандидатов в депутаты от партии предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила пресс-служба СК республики.
«

"В ходе предварительного следствия по уголовному производству, касающемуся материального стимулирования множества лиц и отмывания денег в особо крупных размерах, в отношении шести кандидатов в депутаты от партии "Сильная Армения" инициировано уголовное преследование", — говорится в публикации.

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Как в Армении готовятся к парламентским выборам
Вчера, 08:00
Парламентские выборы пройдут в Армении в воскресенье. В них примут участие 18 партий и альянсов, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.
Во время недавних теледебатов премьер-министр призвал представителей прозападных сил обратиться в ЦИК с требованием отменить регистрацию крупнейших политсил: блока "Сильная Армения", возглавляемого Самвелом Карапетяном, объединения "Армения" Роберта Кочаряна, а также партии "Процветающая Армения".
Накануне Центризбирком республики отказался отстранить от выборов "Сильную Армению".
Стычка между сторонниками партии Гражданский договор и представителями альянса Сильная Армения в селе Мармарашен - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения"
2 июня, 18:10
По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%. Остальные политсилы, согласно прогнозам, не преодолеют четырехпроцентный барьер.
Как подчеркивал Владимир Путин, Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политики приняли участие в выборах в республике, но это решение Еревана. Он отметил, что некоторые из них находятся в местах лишения свободы, несмотря на то что у них есть российский паспорт.
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3 июня, 17:00
 
В миреАрменияСамвел КарапетянПарламентские выборы в Армении
 
 
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