В Армении хотят задержать шесть кандидатов в депутаты от партии Карапетяна

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"В ходе предварительного следствия по уголовному производству, касающемуся материального стимулирования множества лиц и отмывания денег в особо крупных размерах, в отношении шести кандидатов в депутаты от партии "Сильная Армения" инициировано уголовное преследование", — говорится в публикации.