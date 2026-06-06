У Армении в реальности нет европейского будущего, считает эксперт

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. У Армении в реальности нет европейского будущего, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил заведующий кафедрой Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В Ломоносова Алексей Муравьев.

"Я всегда говорю о том, что никакого реального европейского будущего у Армении нет. Это все фактические игры", - сказал эксперт.