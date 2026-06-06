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У Армении в реальности нет европейского будущего, считает эксперт - РИА Новости, 06.06.2026
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14:09 06.06.2026
У Армении в реальности нет европейского будущего, считает эксперт

Муравьев: у Армении в реальности нет европейского будущего

CC BY-SA 4.0 / / Здание парламента Армении в Ереване
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
CC BY-SA 4.0 / /
Здание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заведующий кафедрой Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ Алексей Муравьев выразил мнение, что у Армении нет реального европейского будущего.
  • Выборы в стране пройдут 7 июня, граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.
  • Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. У Армении в реальности нет европейского будущего, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил заведующий кафедрой Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В Ломоносова Алексей Муравьев.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.
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"Я всегда говорю о том, что никакого реального европейского будущего у Армении нет. Это все фактические игры", - сказал эксперт.
Муравьев предположил, что даже в случае победы действующего премьер-министра Никола Пашиняна внутриармянская повестка, в том числе в отношении России, претерпит изменения и станет более прагматичной.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
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