У Армении в реальности нет европейского будущего, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заведующий кафедрой Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ Алексей Муравьев выразил мнение, что у Армении нет реального европейского будущего.
- Выборы в стране пройдут 7 июня, граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.
- Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. У Армении в реальности нет европейского будущего, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил заведующий кафедрой Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В Ломоносова Алексей Муравьев.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.
"Я всегда говорю о том, что никакого реального европейского будущего у Армении нет. Это все фактические игры", - сказал эксперт.
Муравьев предположил, что даже в случае победы действующего премьер-министра Никола Пашиняна внутриармянская повестка, в том числе в отношении России, претерпит изменения и станет более прагматичной.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.