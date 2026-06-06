На выборах в Армении смогут проголосовать более 2,4 миллиона человек

Краткий пересказ от РИА ИИ На парламентских выборах в Армении смогут проголосовать более 2,4 миллиона человек.

На избирательных участках будут работать более пяти тысяч полицейских.

ЕРЕВАН, 6 июн — РИА Новости. На парламентских выборах в Армении смогут проголосовать более 2,4 миллиона человек, сообщила служба миграции и гражданства республики.

« "Общее число граждан, включенных в регистр избирателей, составило 2 485 851 человек", — заявили в ведомстве.

В службе уточнили, что на избирательных участках будут работать более пяти тысяч полицейских.

Парламентские выборы пройдут в Армении в воскресенье. В них примут участие 18 партий и альянсов, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна , который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

Во время недавних теледебатов премьер-министр призвал представителей прозападных сил обратиться в ЦИК с требованием отменить регистрацию крупнейших политсил: блока "Сильная Армения", возглавляемого Самвелом Карапетяном , объединения "Армения" Роберта Кочаряна, а также партии "Процветающая Армения".

Накануне Центризбирком республики отказался отстранить от выборов "Сильную Армению".

По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%. Остальные политсилы, согласно прогнозам, не преодолеют четырехпроцентный барьер.