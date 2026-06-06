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Замглавы МИД рассказал, что потеряет Армения при вступлении в ЕС - РИА Новости, 06.06.2026
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09:08 06.06.2026
Замглавы МИД рассказал, что потеряет Армения при вступлении в ЕС

Галузин: Армения при вступлении в ЕС потеряет экспортные рынки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению замглавы МИД России Михаила Галузина, при вступлении в ЕС Армения потеряет свои ключевые экспортные рынки и рынки для трудовой миграции.
  • Он отметил, что сближение страны с ЕС вызывает вопросы, так как союз проводит враждебную политику в отношении России.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. При вступлении в ЕС Армения потеряет и свои ключевые экспортные рынки, и рынки для трудовой миграции, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
"Армения имеет доступ к огромному рынку, общему рынку товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Всего этого не будет, вступи Армения в Евросоюз. И, соответственно, страна потеряет и свои ключевые экспортные рынки, и рынки для трудовой миграции. То есть потери будут исчисляться десятками процентов ВВП Армении", - сказал он в беседе с газетой "Известия".
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Кроме того, по его словам, обеспокоенность вызывает и то, что Евросоюз проводит враждебную политику в отношении России, поддерживает Киев и вместе со странами НАТО ставит целью нанести РФ стратегическое поражение. В этих условиях, отметил дипломат, сближение Армении как российского союзника с ЕС "не может не вызывать вопросов".
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода".
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