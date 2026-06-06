Сечин оценил роль Арктики в контексте Ормузского кризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Сечин заявил, что Арктика имеет особую роль в контексте Ормузского кризиса.
- По его словам, она становится стратегически значимой не только как ресурсная база, но и как надежный логистический маршрут для мировой торговли.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Арктика в контексте Ормузского кризиса имеет особую роль как надежный логистический маршрут, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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"Мы приветствуем попытки некоторых стран создавать обходные маршруты, но с точки зрения потребностей мировой торговли особая роль – у Арктики. В этих условиях становится стратегическим не только ее значение как ресурсной базы, но, прежде всего, как надежного логистического маршрута", - сказал он в контексте ситуации в Ормузском проливе, выступая с докладом на ПМЭФ.
Сечин добавил, что именно функционирование Северного морского пути может обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями. Этот маршрут позволяет сократить сроки доставки грузов нашим партнерам в полтора-два раза и снизить затраты на 20-30%, напомнил он.
Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.