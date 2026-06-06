Сечин оценил роль Арктики в контексте Ормузского кризиса

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"Мы приветствуем попытки некоторых стран создавать обходные маршруты, но с точки зрения потребностей мировой торговли особая роль – у Арктики. В этих условиях становится стратегическим не только ее значение как ресурсной базы, но, прежде всего, как надежного логистического маршрута", - сказал он в контексте ситуации в Ормузском проливе, выступая с докладом на ПМЭФ.