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Сечин оценил роль Арктики в контексте Ормузского кризиса - РИА Новости, 06.06.2026
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10:13 06.06.2026 (обновлено: 15:46 06.06.2026)
Сечин оценил роль Арктики в контексте Ормузского кризиса

Сечин: Арктика приобретает особое значение на фоне Ормузского кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Игорь Сечин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Сечин заявил, что Арктика имеет особую роль в контексте Ормузского кризиса.
  • По его словам, она становится стратегически значимой не только как ресурсная база, но и как надежный логистический маршрут для мировой торговли.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Арктика в контексте Ормузского кризиса имеет особую роль как надежный логистический маршрут, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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"Мы приветствуем попытки некоторых стран создавать обходные маршруты, но с точки зрения потребностей мировой торговли особая роль – у Арктики. В этих условиях становится стратегическим не только ее значение как ресурсной базы, но, прежде всего, как надежного логистического маршрута", - сказал он в контексте ситуации в Ормузском проливе, выступая с докладом на ПМЭФ.
Сечин добавил, что именно функционирование Северного морского пути может обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями. Этот маршрут позволяет сократить сроки доставки грузов нашим партнерам в полтора-два раза и снизить затраты на 20-30%, напомнил он.
Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026АрктикаРоссияОрмузский проливИгорь СечинРоснефть
 
 
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