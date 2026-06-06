CAS отклонил апелляцию экс-хоккеиста сборной России Григоренко

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего хоккеиста сборной России и экс-генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Игоря Григоренко на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о четырехлетней дисквалификации, сообщается на сайте CAS.

CAS частично удовлетворил апелляцию в части начала срока дисквалификации. Изначально ее срок отсчитывался с 12 августа 2025 года, решением суда начало дисквалификации было изменено на 7 марта 2025 года, сохранив четырехлетнее отстранение.