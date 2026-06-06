CAS отклонил апелляцию экс-хоккеиста сборной России Григоренко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Игоря Григоренко на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о четырехлетней дисквалификации.
- Дисквалификация Игоря Григоренко связана с нарушением антидопинговых правил во время спортивной карьеры.
- CAS частично удовлетворил апелляцию Григоренко, изменив начало срока дисквалификации с 12 августа 2025 года на 7 марта 2025 года.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего хоккеиста сборной России и экс-генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Игоря Григоренко на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о четырехлетней дисквалификации, сообщается на сайте CAS.
В августе 2025 года пресс-служба КХЛ сообщила РИА Новости о том, что Григоренко дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил во время спортивной карьеры. Позднее адвокат экс-спортсмена Юрий Зайцев сообщил, что Григоренко обжаловал данное решение в CAS. В конце августа IIHF объявила о четырехлетней дисквалификации Григоренко. Расследование, проведенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA), включая анализ данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), выявило наличие в образце следующих запрещенных веществ: метенолона, оксандролона, тренболона, мельдония, катина и псевдоэфедрина.
CAS частично удовлетворил апелляцию в части начала срока дисквалификации. Изначально ее срок отсчитывался с 12 августа 2025 года, решением суда начало дисквалификации было изменено на 7 марта 2025 года, сохранив четырехлетнее отстранение.
Воспитаннику тольяттинского хоккея Григоренко 43 года, в бытность игроком он выступал за тольяттинскую "Ладу", череповецкую "Северсталь", ЦСКА, магнитогорский "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев", с которым в 2011 году выиграл Кубок Гагарина. С 2020 по 2022 год работал вице-президентом самарской футзальной команды "Динамо". Позднее был советником генерального директора хоккейного клуба "Лада". Григоренко 1 июля 2025 года был назначен генеральным директором "Сочи".