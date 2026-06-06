Алиханов рассказал о достижениях России в фармацевтике

Краткий пересказ от РИА ИИ Антон Алиханов назвал одним из достижений российской фармацевтической отрасли освоение производства аналогов препарата "Оземпик".

В России также освоили выпуск аналога препарата "Спинраза", который на 40% дешевле импортного, и вывели на рынок первое в мире лекарство для лечения болезни Бехтерева "Трибувиа".

В 2026 году ожидается регистрация первой в стране оригинальной разработки для генной терапии гемофилии В, проводятся клинические исследования генно-терапевтического препарата для лечения спинальной мышечной атрофии.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 назвал одним из достижений фармацевтической отрасли РФ освоение производства аналогов препарата "Оземпик", который применяется для терапии сахарного диабета и для контроля веса.

"Стоит упомянуть и пример освоения производства аналогов односторонне ушедшего из России препарата "Оземпик", который применяется для терапии сахарного диабета, а также контроля веса. Сейчас объем таких препаратов полностью удовлетворяет потребности системы здравоохранения России", - сказал министр.

Он отметил, что в целом у России достаточно большое количество достижений в области фармацевтики. Так, в стране освоили выпуск аналога известного во всем мире лекарственного препарата "Спинраза" для лечения спинальной мышечной атрофии. При этом российский препарат на 40% дешевле импортного. Выведено на рынок первое в мире лекарство для лечения болезни Бехтерева "Трибувиа", разработанное российскими учеными.

« "В 2026 году ожидается регистрация первой в стране оригинальной разработки для генной терапии гемофилии В. Также проводятся клинические исследования генно-терапевтического лекарственного препарата для медицинского применения, предназначенного для лечения спинальной мышечной атрофии", - сказал Алиханов

Министр подчеркнул, что отечественные компании разрабатывают и выводят на рынок и сложные генно-инженерные лекарственные препараты.

« "Сейчас важно создавать условия для исследовательских работ и высокотехнологичного производства оригинальных препаратов", - добавил он.