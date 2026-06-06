Алиханов: нужно пересмотреть стоимость строительства атомных ледоколов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госкорпорация "Росатом" работает над вопросом финансирования строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220.
- Антон Алиханов отметил, что необходимо будет дофинансировать и пересмотреть цены на строительство ледоколов, при этом "Балтийский завод" эффективно работает над вопросом эффективности и не является причиной повышения стоимости.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Стоимость строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 необходимо будет пересмотреть, госкорпорация "Росатом" работает по вопросу финансирования этих судов, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ПМЭФ-2026.
"Есть, конечно (предложения по финансированию - ред.). Необходимо будет дофинансировать, пересматривать цены. Коллеги из "Росатома" сейчас работают. Финмодель построена на заказе транспортной услуги. Здесь важно попасть в цену", - сказал министр.
При этом он добавил, что "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) хорошо работает по вопросу эффективности. Таким образом, если смотреть на инфляцию некоторых компонентов ледоколов, верфь "не является локомотивом повышения" стоимости.
В начале июня президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов и рассмотреть предоставление госгарантий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.