Алиханов: нужно пересмотреть стоимость строительства атомных ледоколов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Стоимость строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 необходимо будет пересмотреть, госкорпорация "Росатом" работает по вопросу финансирования этих судов, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ПМЭФ-2026.