Алиханов оценил возможность привлечения средств из ФНБ для обновления флота

"ФНБ рассматривается всегда. Главное, чтобы Антон Германович (глава Минфина Силуанов - ред). был милостив и и дал нам такие возможности. Это сотни миллиардов рублей, за 300 (миллиардов рублей – ред.). То есть программа максимум, которая нам нужна, требует таких сумм. Это при условии, что мы все суда, находящиеся в коридоре сейчас от 40 и старше, будем менять", - сказал министр о привлечении по программе обновления ветхого флота средств ФНБ.