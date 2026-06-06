Алиханов оценил возможность привлечения средств из ФНБ для обновления флота

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возможность привлечения средств из Фонда национального благосостояния рассматривается для обновления ветхого флота.
- Максимальная реализация программы требует более 300 миллиардов рублей.
- Важно, чтобы суда заменялись водным транспортом российского производства, и заказы не уходили зарубежным верфям, заявил Алиханов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Возможность привлечения средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) рассматривается для программы обновления ветхого флота, однако максимальная реализация программы требует более 300 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"ФНБ рассматривается всегда. Главное, чтобы Антон Германович (глава Минфина Силуанов - ред). был милостив и и дал нам такие возможности. Это сотни миллиардов рублей, за 300 (миллиардов рублей – ред.). То есть программа максимум, которая нам нужна, требует таких сумм. Это при условии, что мы все суда, находящиеся в коридоре сейчас от 40 и старше, будем менять", - сказал министр о привлечении по программе обновления ветхого флота средств ФНБ.
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5 июня, 16:26
По словам министра, в основном в случае обновления водного транспорта внимание концентрируется на речных судах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.