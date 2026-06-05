Зверев обыграл Меншика и вышел в финал "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Зверев обыграл Якуба Меншика в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
- Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Зверева.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл чеха Якуба Меншика в полуфинале Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу посеянного под вторым номером Зверева. Меншик получил 26-й номер посева. Спортсмены провели на корте чуть более трех часов.
В финале Зверев сыграет с победителем встречи между итальянцами Маттео Арнальди и Флавио Коболли (10-й сеяный).
Звереву 29 лет, он в четвертый раз в карьере вышел в финал турнира Большого шлема. Ранее в 2024 году немец в решающей стадии "Ролан Гаррос" уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Зверев является двукратным победителем итогового турнира ATP в одиночном разряде, а также обладателем 24 титулов ATP и олимпийским чемпионом 2020 года.