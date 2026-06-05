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Зверев обыграл Меншика и вышел в финал "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Теннис
 
18:45 05.06.2026
Зверев обыграл Меншика и вышел в финал "Ролан Гаррос"

Третья ракетка мира Зверев обыграл Меншика и стал финалистом "Ролан Гаррос"

© Фотография из соцсетейАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Зверев обыграл Якуба Меншика в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
  • Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Зверева.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл чеха Якуба Меншика в полуфинале Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу посеянного под вторым номером Зверева. Меншик получил 26-й номер посева. Спортсмены провели на корте чуть более трех часов.
В финале Зверев сыграет с победителем встречи между итальянцами Маттео Арнальди и Флавио Коболли (10-й сеяный).
Звереву 29 лет, он в четвертый раз в карьере вышел в финал турнира Большого шлема. Ранее в 2024 году немец в решающей стадии "Ролан Гаррос" уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Зверев является двукратным победителем итогового турнира ATP в одиночном разряде, а также обладателем 24 титулов ATP и олимпийским чемпионом 2020 года.
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