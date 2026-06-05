Зверев обыграл Меншика и вышел в финал "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл чеха Якуба Меншика в полуфинале Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу посеянного под вторым номером Зверева. Меншик получил 26-й номер посева. Спортсмены провели на корте чуть более трех часов.