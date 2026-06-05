Жуков: турнир "Сильные фигуры" привлекает к шахматам талантливых детей

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил РИА Новости, что прошедшие во Владимире турниры по шахматам в рамках фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" были нацелены на привлечение к виду спорта как можно большего количества талантливых детей.

"Наша задача – вовлечь в занятия шахматами как можно больше детей. Я считаю, что введение шахмат как урока в школы является большим делом. Потому что шахматы дисциплинируют мышление, и уже давно доказано, что дети, которые занимаются шахматами, лучше учатся по всем остальным предметам", - отметил собеседник агентства.