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Жуков: турнир "Сильные фигуры" привлекает к шахматам талантливых детей - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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18:06 05.06.2026
Жуков: турнир "Сильные фигуры" привлекает к шахматам талантливых детей

Жуков: турнир "Сильные фигуры" привлекает к шахматам талантливых детей страны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на ПМЭФ-2024
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков заявил, что турниры по шахматам в рамках фестиваля «Сильные фигуры» нацелены на привлечение к виду спорта талантливых детей.
  • Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проводится в России с 2019 года, и рапид-турниры во Владимире собрали более 100 детей.
  • Победителями турниров во Владимире стали Ярослав Преображенский, Иван Разин, Егор Пичугин, Злата Лапшина, Алиса Бородина и Марина Климова.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил РИА Новости, что прошедшие во Владимире турниры по шахматам в рамках фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" были нацелены на привлечение к виду спорта как можно большего количества талантливых детей.
Фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" проводится в России с 2019 года. Ранее подобные мероприятия прошли в Москве, Краснодарском крае, Тверской, Владимирской, Свердловской и Московской областях. Рапид-турниры во Владимире собрали более 100 детей и проходили в четырех возрастных категориях – до 9, 11, 13 и 15 лет.
"У нас в рамках фестиваля "Сильные фигуры" каждый год проводятся шахматные турниры. Мне кажется, что это очень хорошее мероприятие для повышения интереса к шахматам в целом и для повышения интереса к ним среди молодежи. На мой взгляд, это очень полезные и важные соревнования. И они, безусловно, могут дать определенный толчок для талантливых ребят из глубинки. Турниры на это и настроены", - сказал Жуков.
"Наша задача – вовлечь в занятия шахматами как можно больше детей. Я считаю, что введение шахмат как урока в школы является большим делом. Потому что шахматы дисциплинируют мышление, и уже давно доказано, что дети, которые занимаются шахматами, лучше учатся по всем остальным предметам", - отметил собеседник агентства.
Победителями турниров во Владимире стали Ярослав Преображенский (Москва), Иван Разин (Владимир), Егор Пичугин (Муром), Злата Лапшина (Владимир), Алиса Бородина (Владимир) и Марина Климова (Ковров).
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