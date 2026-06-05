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В Курской области при обстреле ВСУ погиб пенсионер - РИА Новости, 05.06.2026
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00:45 05.06.2026 (обновлено: 05:57 05.06.2026)
В Курской области при обстреле ВСУ погиб пенсионер

В Курской области при попадании снаряда ВСУ в жилой дом погиб пенсионер

© Depositphotos.com / LyazaTretyakovaАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Depositphotos.com / LyazaTretyakova
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курской области в деревне Лещиновка Глушковского района в результате попадания вражеского снаряда в частный дом погиб 68-летний пенсионер, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате попадания вражеского снаряда в частный дом в Курской области, сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор Александр Хинштейн.
Как уточнил глава региона, трагедия произошла в деревне Лещиновка Глушковского района. Погибший — 68-летний пенсионер.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским объектам. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районАлександр Хинштейн
 
 
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