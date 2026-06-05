В Курской области при обстреле ВСУ погиб пенсионер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курской области в деревне Лещиновка Глушковского района в результате попадания вражеского снаряда в частный дом погиб 68-летний пенсионер, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате попадания вражеского снаряда в частный дом в Курской области, сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор Александр Хинштейн.
Как уточнил глава региона, трагедия произошла в деревне Лещиновка Глушковского района. Погибший — 68-летний пенсионер.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским объектам. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
В Курской области при атаке украинского дрона погиб мужчина
4 января, 16:33