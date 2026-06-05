"Доза неопределенности". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Макрон пригласил Владимира Зеленского на саммит G7.
- Напряженные отношения между Трампом и Зеленским вносят неопределенность в вопрос участия Зеленского в саммите, пишет Politico
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Приглашение Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" вызывает неопределенность, пишет Politico.
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"Макрон пригласил Зеленского на саммит G7. Но, учитывая напряженные отношения между Трампом и Зеленским, этот шаг вносит свою дозу неопределенности", — говорится в публикации.
Один европейский дипломат признался изданию, что в случае с главой Белого дома всегда есть свои риски, поскольку американцы не боятся идти на конфликт.