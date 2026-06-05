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"Доза неопределенности". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском - РИА Новости, 05.06.2026
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11:41 05.06.2026 (обновлено: 14:17 05.06.2026)
"Доза неопределенности". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском

Politico: участие Зеленского на саммите G7 вызывает неопределенность

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Макрон пригласил Владимира Зеленского на саммит G7.
  • Напряженные отношения между Трампом и Зеленским вносят неопределенность в вопрос участия Зеленского в саммите, пишет Politico
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Приглашение Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" вызывает неопределенность, пишет Politico.
«
"Макрон пригласил Зеленского на саммит G7. Но, учитывая напряженные отношения между Трампом и Зеленским, этот шаг вносит свою дозу неопределенности", — говорится в публикации.
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