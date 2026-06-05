"Доза неопределенности". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском

"Макрон пригласил Зеленского на саммит G7. Но, учитывая напряженные отношения между Трампом и Зеленским, этот шаг вносит свою дозу неопределенности", — говорится в публикации.

Один европейский дипломат признался изданию, что в случае с главой Белого дома всегда есть свои риски, поскольку американцы не боятся идти на конфликт.