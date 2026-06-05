Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский выразил готовность начать переговоры с Владимиром Путиным об окончании конфликта, не дожидаясь урегулирования всех конфликтов в мире со стороны Вашингтона.
- Журналист Алекс Христофору расценил это заявление как выпад в адрес США.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский сделал выпад в адрес США в своем письме президенту России Владимиру Путину, отметил журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
Глава киевского режима заявил, что готов хоть сейчас начать переговоры с Путиным об окончании конфликта, а не ждать, пока Вашингтон урегулирует все конфликты в мире.
"Это своего рода выпад в адрес США. Он высокомерно себя ведет, уколол Штаты и Трампа. Не очень хорошая идея, ведь именно они удерживают Киев на плаву. Высшая степень неблагодарности со стороны Зеленского. <…> Избалованный актер", — сказал Христофору.
Вчера Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Владимиру Путину завершить конфликт.
В Кремле заявили, что видели документ, но президент пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что глава государства не раз выражал готовность в любой момент встретиться в российской столице.
Накануне в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского как президента, а Москва может подписывать документы исключительно с легитимными лицами.