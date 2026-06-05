В США выступили с неожиданным заявлением о письме Зеленского в адрес Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский рассчитывал привлечь внимание Дональда Трампа своим посланием Владимиру Путину, пишет The New York Times.
- Зеленский заявил, что готов к прямому диалогу с Путиным вне рамок переговорного процесса администрации Трампа.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский рассчитывал своим посланием президенту России Владимиру Путину привлечь внимание главы Белого дома Дональда Трампа, пишет The New York Times.
В статье приводятся слова Зеленского о том, что он готов к прямому диалогу с Путиным вне рамок переговорного процесса администрации Трампа.
Вчера глава киевского режима опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Владимиру Путину завершить конфликт.
В Кремле заявили, что видели документ, но президент пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что глава государства не раз выражал готовность в любой момент встретиться в российской столице.
Накануне в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского как президента, а Москва может подписывать документы исключительно с легитимными лицами.