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В США выступили с неожиданным заявлением о письме Зеленского в адрес Путина - РИА Новости, 05.06.2026
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09:36 05.06.2026
В США выступили с неожиданным заявлением о письме Зеленского в адрес Путина

NYT: Зеленский хотел привлечь внимание Трампа своим письмом Путину

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский рассчитывал привлечь внимание Дональда Трампа своим посланием Владимиру Путину, пишет The New York Times.
  • Зеленский заявил, что готов к прямому диалогу с Путиным вне рамок переговорного процесса администрации Трампа.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский рассчитывал своим посланием президенту России Владимиру Путину привлечь внимание главы Белого дома Дональда Трампа, пишет The New York Times.
"Хотя открытое письмо было адресовано Путину, оно, по всей видимости, предназначалось также и для Трампа. И не ясно, было ли обращение направлено на то, чтобы дать толчок переговорам или опорочить потенциального партнера", — сообщается в материале.
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В статье приводятся слова Зеленского о том, что он готов к прямому диалогу с Путиным вне рамок переговорного процесса администрации Трампа.
Вчера глава киевского режима опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Владимиру Путину завершить конфликт.
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В Кремле заявили, что видели документ, но президент пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что глава государства не раз выражал готовность в любой момент встретиться в российской столице.
Накануне в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского как президента, а Москва может подписывать документы исключительно с легитимными лицами.
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