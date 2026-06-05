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Зеленский скоро может посетить Венгрию, заявил посол Украины - РИА Новости, 05.06.2026
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14:37 05.06.2026
Зеленский скоро может посетить Венгрию, заявил посол Украины

Посол Украины Шандор: Зеленский может в скором времени посетить Будапешт

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Украины в Венгрии Федор Шандор заявил, что идут переговоры о возможном скором визите Владимира Зеленского в Будапешт.
  • Премьер-министр Венгрии ранее заявлял, что готов встретиться с Зеленским при условии достижения соглашения о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, и сообщил о прорыве в переговорах.
БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Идут переговоры о том, что Владимир Зеленский может в скором времени посетить Будапешт, заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор.
"Идут переговоры о возможном скором визите (Зеленского - ред.) в Будапешт", - сказал Шандор порталу MagyarHang.
По его словам, точной даты возможного визита пока нет.
Премьер Мадьяр ранее заявлял, что готов встретиться с Зеленским, если будет достигнуто соглашение о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. В среду Мадьяр заявил, что в переговорах достигнут прорыв.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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