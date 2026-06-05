Зеленский скоро может посетить Венгрию, заявил посол Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Украины в Венгрии Федор Шандор заявил, что идут переговоры о возможном скором визите Владимира Зеленского в Будапешт.

Премьер-министр Венгрии ранее заявлял, что готов встретиться с Зеленским при условии достижения соглашения о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, и сообщил о прорыве в переговорах.

БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Идут переговоры о том, что Владимир Зеленский может в скором времени посетить Будапешт, заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

"Идут переговоры о возможном скором визите ( Зеленского - ред.) в Будапешт", - сказал Шандор порталу MagyarHang

По его словам, точной даты возможного визита пока нет.