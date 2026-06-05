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Здунов: поддержка производства – главная задача региона на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
14:00 05.06.2026
Здунов: поддержка производства – главная задача региона на ПМЭФ

Артем Здунов: поддержка производства – главная задача Мордовии на ПМЭФ

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Артем Здунов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Основная задача главы региона – поддержка промышленных предприятий, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Республики Мордовия Артем Здунов.
"Мы традиционно приезжаем с директоратом наших предприятий, потому что ПМЭФ для нас – возможность встретиться с крупными игроками, наладить поставки нашей продукции, включиться в производственные цепочки", – сказал Здунов.
Соглашение о технологическом и производственном сотрудничестве Мордовия подписывает с группой "Синара" — крупным федеральным холдингом, объединяющим предприятия транспортного машиностроения.
Еще одно важное соглашение было подписано между компанией "Промомед" и Фондом развития промышленности.
"Мы встречались с "Росгидро", с "Россетями". У нас с ними повестка от мероприятия к мероприятию растет в разы", – добавил Здунов.
Соглашение по развитию экспорта было подписано со "Сбером", поскольку республика поставляет товары в 60 стран мира.
"С Россельхозбанком мы подписали соглашение о развитии органической продукции и внедрении ее в дошкольные и школьные учебные заведения", – сообщил Здунов.
Также республика подписала с "Газпромом" дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Мордовии, в том числе импортозамещающей.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Республика МордовияАртем ЗдуновПромомедСинараПМЭФ
 
 
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