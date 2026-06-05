Здунов: поддержка производства – главная задача региона на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Основная задача главы региона – поддержка промышленных предприятий, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Республики Мордовия Артем Здунов.

"Мы традиционно приезжаем с директоратом наших предприятий, потому что ПМЭФ для нас – возможность встретиться с крупными игроками, наладить поставки нашей продукции, включиться в производственные цепочки", – сказал Здунов.

Соглашение о технологическом и производственном сотрудничестве Мордовия подписывает с группой "Синара" — крупным федеральным холдингом, объединяющим предприятия транспортного машиностроения.

Еще одно важное соглашение было подписано между компанией "Промомед" и Фондом развития промышленности.

"Мы встречались с "Росгидро", с "Россетями". У нас с ними повестка от мероприятия к мероприятию растет в разы", – добавил Здунов.

Соглашение по развитию экспорта было подписано со "Сбером", поскольку республика поставляет товары в 60 стран мира.

"С Россельхозбанком мы подписали соглашение о развитии органической продукции и внедрении ее в дошкольные и школьные учебные заведения", – сообщил Здунов.

Также республика подписала с "Газпромом" дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Мордовии, в том числе импортозамещающей.