Здунов: Мордовия снова закупит автомобили "Москвич" для "Семейного такси"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Республика Мордовия в рамках ПМЭФ договорилась об очередных поставках автомобилей "Москвич", сообщил РИА Новости глава региона Артем Здунов.

"С заводом "Москвич" у нас стратегическое партнерство, потому что мы внедрили проект "Семейное такси". Мы активно закупаем эти автомобили большой вместительности для многодетных семей. Договорились об очередных поставках", – рассказал Здунов.

Услуга "Семейное такси" работает в Мордовии с декабря 2025 года и подразумевает фиксированную цену за поездки на автомобилях большой вместимости.

"Мы пытались поработать с коммерческими операторами такси, но не сошлись в тарифообразовании, которое зависит от погоды, снежных заносов, праздничных ночей. Многодетным семьям не всегда удобно вызывать такси, потому что нужны бустеры, детские сидения, место для коляски. Поэтому машина должна быть вместительной. Мы решили этот вопрос поставить на повестку и создали свое городское такси", – рассказал Здунов.

Среди других требований, по словам главы республики, были наличие новых автомобилей, высокий класс обслуживания у водителей, предсказуемый и понятный тариф.

"Изучив рынок, мы решили работать с "Москвичем", и закупаем их продукцию", – сообщил Здунов.