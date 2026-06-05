Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, член партии «Альянс свободы», заявил, что намерение Европы осуществить перевооружение на сумму 800 миллиардов евро угрожает урегулированию украинского конфликта.
- Кремль заявил о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта с участием Зеленского в Москве, но отметил, что масштабное перевооружение Европы представляет угрозу миру.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Намерение Европы осуществить перевооружение на сумму 800 миллиардов евро все еще угрожает урегулированию украинского конфликта, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
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"Кремль незамедлительно ответил, заявив, что Зеленский может в любое время посетить Москву для урегулирования конфликта дипломатическим путем, и что президент Путин готов к этому. В то же время не вызывает сомнений, что масштабное перевооружение Европы, на которое затрачивается 800 миллиардов евро, по-прежнему представляет угрозу миру", — написал он в социальной сети X.
По мнению финского политика, дипломатический процесс не должен быть использован ради того, чтобы дать украинцам и европейцам время на перевооружение.
Накануне Путин заявил на встрече руководителями международных информагентств, что мирные соглашения от украинской стороны могут подписывать разные люди, но они должны быть легитимными для подписания документов подобного рода. Президент при этом отметил, что вопрос, является ли Владимир Зеленский законным представителем Украины, — это вопрос для юристов и юридического анализа.