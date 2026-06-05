"Представляет угрозу". В Финляндии забили тревогу после заявления Кремля

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"Кремль незамедлительно ответил, заявив, что Зеленский может в любое время посетить Москву для урегулирования конфликта дипломатическим путем, и что президент Путин готов к этому. В то же время не вызывает сомнений, что масштабное перевооружение Европы, на которое затрачивается 800 миллиардов евро, по-прежнему представляет угрозу миру", — написал он в социальной сети X.