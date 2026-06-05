Танзания заинтересована в строительстве местных заводов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявила на пленарном заседании ПМЭФ о заинтересованности страны в постройке местных заводов по производству удобрений.
- По мнению лидера Танзании, Россия, как крупнейший в мире экспортер удобрений, может быть вовлечена в этот процесс.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан на пленарном заседании ПМЭФ заявила, что ее страна заинтересована в постройке местных заводов по производству удобрений.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.