Пленарная сессия ПМЭФ с участием Путина продлилась более 3,5 часов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина продолжалась более 3,5 часов, передает корреспондент РИА Новости.

Пленарная сессия форума началась в 16.20 мск и завершилась в 19.53 мск. Программная речь главы государства на заседании продолжалась 45 минут.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.