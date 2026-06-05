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Пленарное заседание ПМЭФ началось с приветствия на хинди - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:08 05.06.2026
Пленарное заседание ПМЭФ началось с приветствия на хинди

Пленарное заседание ПМЭФ началось с индийского приветствия "Намаскар, Намасте"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума началось с индийского приветствия «Намаскар, Намасте».
  • Модератором пленарного заседания стала индийская журналистка Гита Мохан.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) началось с индийского приветствия "Намаскар, Намасте".
В этом году модератором пленарного заседания, в котором традиционно принимает участие президент РФ Владимир Путин, стала индийская журналистка Гита Мохан, которая в декабре 2025 года брала у российского лидера интервью.
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"Намаскар! Намасте! Здравствуйте!", - сказала в начале пленарного заседания Гита Мохан.
"Намаскар" и "Намасте" - традиционное уважительное приветствие на хинди.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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