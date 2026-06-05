Пленарное заседание ПМЭФ началось с приветствия на хинди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума началось с индийского приветствия «Намаскар, Намасте».
- Модератором пленарного заседания стала индийская журналистка Гита Мохан.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) началось с индийского приветствия "Намаскар, Намасте".
В этом году модератором пленарного заседания, в котором традиционно принимает участие президент РФ Владимир Путин, стала индийская журналистка Гита Мохан, которая в декабре 2025 года брала у российского лидера интервью.
"Намаскар! Намасте! Здравствуйте!", - сказала в начале пленарного заседания Гита Мохан.
"Намаскар" и "Намасте" - традиционное уважительное приветствие на хинди.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.