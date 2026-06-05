Ситуация с технологическим лидерством в мире меняется, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с технологическим лидерством в мире изменяется.
- За 25 лет страны БРИКС существенно нарастили высокотехнологичный экспорт, который теперь превышает треть глобальных поставок.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Запад исторически рассматривался как источник технологического развития, но сейчас ситуация с технологическим лидерством в мире изменяется, заявил президент России Владимир Путин.
"Исторически сложилось так, что Запад рассматривался другими странами как источник технологического развития, но и здесь мы видим серьезную трансформацию. За 25 лет страны БРИКС существенно нарастили высокотехнологичный экспорт, теперь он превышает треть глобальных поставок. Это говорит об изменении технологического лидерства в мире. Постепенно это происходит, но это идет", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.