Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев: политики Запада пытаются скрыть низкие рейтинги за счет России - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
14:33 05.06.2026
Дмитриев: политики Запада пытаются скрыть низкие рейтинги за счет России

Дмитриев: Западные политики делают из России врага, чтобы скрыть низкие рейтинги

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что западные политики создают образ России как "внешнего врага", чтобы скрыть свои низкие рейтинги.
  • По словам Дмитриева, после завершения украинского конфликта европейским политикам будет сложно объяснять населению проблемы, такие как преступления мигрантов, отсутствие энергетики и экономического роста.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Западные политики создают образ России как "внешнего врага", чтобы скрыть свои низкие рейтинги, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.
"Почему действительно такая агрессия против России? И во многом это не только связано с факторами сдержать экономический рост, но с тем, что вот политикам, супернепопулярным в Европе, фактически свое полное поражение, - у них рейтинги 19-20% - можно объяснить только за счет внешнего образа врага", - отметил Дмитриев на сессии форума "Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности".
"Когда мы дойдем до завершения украинского конфликта, фактически непонятно, что европейским политикам даже будет говорить своему народу, когда совершается много преступлений мигрантами, нет энергетики и, соответственно, нет экономического роста", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Участники Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Глава РФПИ объяснил, почему на ПМЭФ представлены 130 стран
2 июня, 03:17
 
ПМЭФ-2026РоссияЕвропаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала