Дмитриев: политики Запада пытаются скрыть низкие рейтинги за счет России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Западные политики создают образ России как "внешнего врага", чтобы скрыть свои низкие рейтинги, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.

"Когда мы дойдем до завершения украинского конфликта, фактически непонятно, что европейским политикам даже будет говорить своему народу, когда совершается много преступлений мигрантами, нет энергетики и, соответственно, нет экономического роста", - добавил он.