Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что западные политики создают образ России как "внешнего врага", чтобы скрыть свои низкие рейтинги.
- По словам Дмитриева, после завершения украинского конфликта европейским политикам будет сложно объяснять населению проблемы, такие как преступления мигрантов, отсутствие энергетики и экономического роста.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Западные политики создают образ России как "внешнего врага", чтобы скрыть свои низкие рейтинги, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.
"Почему действительно такая агрессия против России? И во многом это не только связано с факторами сдержать экономический рост, но с тем, что вот политикам, супернепопулярным в Европе, фактически свое полное поражение, - у них рейтинги 19-20% - можно объяснить только за счет внешнего образа врага", - отметил Дмитриев на сессии форума "Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности".
"Когда мы дойдем до завершения украинского конфликта, фактически непонятно, что европейским политикам даже будет говорить своему народу, когда совершается много преступлений мигрантами, нет энергетики и, соответственно, нет экономического роста", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.