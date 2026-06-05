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Запад обесценил нормы международного права, заявил Володин - РИА Новости, 05.06.2026
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09:49 05.06.2026
Запад обесценил нормы международного права, заявил Володин

Володин: Запад обесценил нормы и принципы международного права

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нормы и принципы международного права, призванные защищать человека, обесценены Западом.
  • В России вступает в силу закон, который позволит дополнительно защитить российских граждан за рубежом.
  • По решению президента Вооруженные Силы и органы государственной власти могут быть привлечены к защите российских граждан, арестованных или преследуемых за рубежом по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых Россия не участвует.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нормы и принципы международного права, призванные защищать человека, обесценены Западом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В России с пятницы вступает в силу закон, который позволит дополнительно защитить российских граждан за рубежом.
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"Нормы и принципы международного права, призванные защищать человека, обесценены Западом", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
По его словам, западное "правосудие" себя полностью дискредитировало и превратилось "в инструмент расправы" над несогласными с решениями еврочиновников.
"В этих условиях мы делаем все, чтобы наши граждане за рубежом были защищены", - заключил политик.
Согласно закону, по решению президента РФ Владимира Путина Вооруженные Силы РФ могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых Россия не участвует.
Также в соответствии с законом по решению президента РФ необходимые меры по защите незаконно преследуемых за рубежом граждан страны должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.
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