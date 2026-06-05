Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нормы и принципы международного права, призванные защищать человека, обесценены Западом.

В России вступает в силу закон, который позволит дополнительно защитить российских граждан за рубежом.

По решению президента Вооруженные Силы и органы государственной власти могут быть привлечены к защите российских граждан, арестованных или преследуемых за рубежом по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых Россия не участвует.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нормы и принципы международного права, призванные защищать человека, обесценены Западом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

России с пятницы вступает в силу закон, который позволит дополнительно защитить российских граждан за рубежом.

Госдумы. "Нормы и принципы международного права, призванные защищать человека, обесценены Западом", - сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба

По его словам, западное "правосудие" себя полностью дискредитировало и превратилось "в инструмент расправы" над несогласными с решениями еврочиновников.

"В этих условиях мы делаем все, чтобы наши граждане за рубежом были защищены", - заключил политик.

Согласно закону, по решению президента РФ Владимира Путина Вооруженные Силы РФ могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых Россия не участвует.