Рейтинг@Mail.ru
Кировский губернатор рассказал на ПМЭФ о противодействии теневой занятости - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
14:04 05.06.2026
Кировский губернатор рассказал на ПМЭФ о противодействии теневой занятости

Соколов рассказал на ПМЭФ о противодействии теневой занятости

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Соколов
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Александр Соколов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о путях противодействия теневой занятости на выездном заседании комиссии Госсовета по направлению "Кадры", которое провели в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Кировской области представил инициативы рабочей группы "Управление рынком труда" по противодействию нелегальной занятости, из-за которой регионы теряют сотни миллиардов рублей. А это приводит к недофинансированию социальной сферы — зарплаты бюджетников, ремонты школ, больниц, льготы семьям, поддержка детского спорта. При этом на фоне дефицита рабочих рук на предприятиях оценочно около 5 миллионов человек в стране продолжает работать в "серой" зоне", - говорится в сообщении.
По словам Соколова, сейчас у комиссий по противодействию нелегальной занятости в регионах отсутствуют рычаги влияния на таких работодателей.
"Нами предлагается введение обязанности работодателей являться по вызову межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости в регионах и административной ответственности за неоднократную неявку. Надо наделить комиссии правом направлять в Роструд сведения о таких работодателях", - цитирует пресс-служба Соколова.
По его словам, также необходимо и представление ФНС России комиссиям сведений об основном и дополнительном местах работы граждан, у которых заработная плата ниже МРОТ, об уровне доходов конкретного физического лица, включая индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", с учетом всех организаций, с которыми он взаимодействует.
"Соколов подчеркнул, что эти меры — в интересах всего общества. Они могут создать условия, когда легальность будет выгодна всем. Для работников — социальные гарантии, пенсия, кредиты, для бизнеса — отсутствие рисков штрафов, проверок и потери репутации", - отмечается в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Кировская областьАлександр СоколовФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)ПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала