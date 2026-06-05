Кировский губернатор рассказал на ПМЭФ о противодействии теневой занятости

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о путях противодействия теневой занятости на выездном заседании комиссии Госсовета по направлению "Кадры", которое провели в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Кировской области представил инициативы рабочей группы "Управление рынком труда" по противодействию нелегальной занятости, из-за которой регионы теряют сотни миллиардов рублей. А это приводит к недофинансированию социальной сферы — зарплаты бюджетников, ремонты школ, больниц, льготы семьям, поддержка детского спорта. При этом на фоне дефицита рабочих рук на предприятиях оценочно около 5 миллионов человек в стране продолжает работать в "серой" зоне", - говорится в сообщении.

По словам Соколова, сейчас у комиссий по противодействию нелегальной занятости в регионах отсутствуют рычаги влияния на таких работодателей.

"Нами предлагается введение обязанности работодателей являться по вызову межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости в регионах и административной ответственности за неоднократную неявку. Надо наделить комиссии правом направлять в Роструд сведения о таких работодателях", - цитирует пресс-служба Соколова.

По его словам, также необходимо и представление ФНС России комиссиям сведений об основном и дополнительном местах работы граждан, у которых заработная плата ниже МРОТ, об уровне доходов конкретного физического лица, включая индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", с учетом всех организаций, с которыми он взаимодействует.

"Соколов подчеркнул, что эти меры — в интересах всего общества. Они могут создать условия, когда легальность будет выгодна всем. Для работников — социальные гарантии, пенсия, кредиты, для бизнеса — отсутствие рисков штрафов, проверок и потери репутации", - отмечается в сообщении.