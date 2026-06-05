Закон о привлечении ВС России к защите россиян за рубежом вступает в силу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пятницу вступил в силу закон о праве привлекать ВС для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов.
- Закон позволяет задействовать армию для защиты граждан, арестованных, удерживаемых или преследуемых на основании решений иностранных судов без участия российской стороны.
- Органы государственной власти должны будут принимать необходимые меры по защите россиян в пределах своих полномочий.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Закон, по которому ВС России могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых Российская Федерация не участвует, вступает в действие в пятницу.
Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал закон о праве привлекать ВС для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов.
По решению главы государства армию смогут задействовать в выполнении задач по защите граждан, которых арестовали, удерживают или преследуют на основании решений иностранных судов без участия российской стороны.
Речь также идет о решениях международных инстанций, компетенция которых не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН, принятой в рамках главы VII Устава организации.
Органы государственной власти, в свою очередь, должны будут принимать необходимые меры по защите россиян в пределах своих полномочий.