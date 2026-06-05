Закон о привлечении ВС России к защите россиян за рубежом вступает в силу

Краткий пересказ от РИА ИИ В пятницу вступил в силу закон о праве привлекать ВС для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов.

Закон позволяет задействовать армию для защиты граждан, арестованных, удерживаемых или преследуемых на основании решений иностранных судов без участия российской стороны.

Органы государственной власти должны будут принимать необходимые меры по защите россиян в пределах своих полномочий.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Закон, по которому ВС России могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых Российская Федерация не участвует, вступает в действие в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал закон о праве привлекать ВС для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов.

По решению главы государства армию смогут задействовать в выполнении задач по защите граждан, которых арестовали, удерживают или преследуют на основании решений иностранных судов без участия российской стороны.

Речь также идет о решениях международных инстанций, компетенция которых не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН, принятой в рамках главы VII Устава организации.