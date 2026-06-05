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Киев наращивает удары по ЗАЭС, не понимая последствий, заявила Захарова - РИА Новости, 05.06.2026
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16:39 05.06.2026 (обновлено: 16:47 05.06.2026)
Киев наращивает удары по ЗАЭС, не понимая последствий, заявила Захарова

Захарова: Запад не понимает, что не будет в стороне в случае катастрофы на ЗАЭС

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев наращивает удары по ЗАЭС.
  • По словам Захаровой, каждое новое нападение Украины на ЗАЭС становится более масштабным и безрассудным, в зоне поражения оказывается основное оборудование станции и ядерный материал.
  • Мария Захарова подчеркнула, что западным соседям Украины не удастся «отсидеться в стороне» в случае ядерной катастрофы.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Киев наращивает удары по ЗАЭС, при этом их западные соседи, похоже, не понимают, что "отсидеться в стороне" в случае ядерной катастрофы у них не получится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Отмечаем, что каждое новое нападение Украины на ЗАЭС становится более масштабным и безрассудным, чем предыдущее. Интенсивность ударов растет. В зоне поражения оказываются уже не только прилегающие территории и персонал станции, но и ее основное оборудование, а также ядерный материал. В ход идут тяжелые беспилотники, прицельно бьющие по ключевым точкам ЗАЭС" , - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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До большой беды, по ее словам, "остается буквально один шаг".
"Но западным соседям Украины в их антироссийском угаре, похоже, не приходит в голову, что "отсидеться в стороне" в случае ядерной катастрофы у них не получится", - подчеркнула она.
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