Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев наращивает удары по ЗАЭС.

По словам Захаровой, каждое новое нападение Украины на ЗАЭС становится более масштабным и безрассудным, в зоне поражения оказывается основное оборудование станции и ядерный материал.

Мария Захарова подчеркнула, что западным соседям Украины не удастся «отсидеться в стороне» в случае ядерной катастрофы.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Киев наращивает удары по ЗАЭС, при этом их западные соседи, похоже, не понимают, что "отсидеться в стороне" в случае ядерной катастрофы у них не получится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отмечаем, что каждое новое нападение Украины на ЗАЭС становится более масштабным и безрассудным, чем предыдущее. Интенсивность ударов растет. В зоне поражения оказываются уже не только прилегающие территории и персонал станции, но и ее основное оборудование, а также ядерный материал. В ход идут тяжелые беспилотники, прицельно бьющие по ключевым точкам ЗАЭС" , - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

До большой беды, по ее словам, "остается буквально один шаг".