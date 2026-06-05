Рейтинг@Mail.ru
Захарова сравнила действия киевских властей с поведением серийного убийцы - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 05.06.2026 (обновлено: 16:48 05.06.2026)
Захарова сравнила действия киевских властей с поведением серийного убийцы

Захарова: киевская власть не может прекратить свои злодеяния

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова сравнила киевскую власть с серийным убийцей.
  • Она заявила о неспособности украинской власти прекратить злодеяния и о ее стремлении приумножить жертвы, комментируя нарушение ВСУ "режима тишины" на Запорожской АЭС.
МОСКВА, 5 – РИА Новости. Киевская власть, словно серийный убийца, не может прекратить свои злодеяния и думает только о том, как приумножить жертвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нарушение ВСУ "режима тишины" на Запорожской АЭС.
"Словно серийный убийца, нынешняя украинская власть не может прекратить свои злодеяния и думает только о том, как приумножить жертвы, чтобы хоть так оставить след в истории", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД.
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Эксперт прокомментировал удары ВСУ по гражданским судам в Азовском море
Вчера, 16:30
 
Мария ЗахароваВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала