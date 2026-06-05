Захарова сравнила действия киевских властей с поведением серийного убийцы

МОСКВА, 5 – РИА Новости. Киевская власть, словно серийный убийца, не может прекратить свои злодеяния и думает только о том, как приумножить жертвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нарушение ВСУ "режима тишины" на Запорожской АЭС.