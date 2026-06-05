Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова сравнила киевскую власть с серийным убийцей.
- Она заявила о неспособности украинской власти прекратить злодеяния и о ее стремлении приумножить жертвы, комментируя нарушение ВСУ "режима тишины" на Запорожской АЭС.
МОСКВА, 5 – РИА Новости. Киевская власть, словно серийный убийца, не может прекратить свои злодеяния и думает только о том, как приумножить жертвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нарушение ВСУ "режима тишины" на Запорожской АЭС.
"Словно серийный убийца, нынешняя украинская власть не может прекратить свои злодеяния и думает только о том, как приумножить жертвы, чтобы хоть так оставить след в истории", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД.