Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба.
- По словам Захаровой, Зеленский и его окружение рассчитывают вовлечь в катастрофу как можно больше невинных людей.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба, Зеленский рассчитывает утянуть за собой как можно больше невинных людей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, что Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба. Предчувствуя неминуемый конец своей человеконенавистнической политики, Зеленский и его приспешники рассчитывают утянуть за собой на дно как можно больше невинных людей", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.