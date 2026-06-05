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Киев вынашивает идею всеевропейской ядерной катастрофы, заявила Захарова - РИА Новости, 05.06.2026
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16:36 05.06.2026 (обновлено: 16:42 05.06.2026)
Киев вынашивает идею всеевропейской ядерной катастрофы, заявила Захарова

Захарова: Киев вынашивает идею организации всеевропейской ядерной катастрофы

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба.
  • По словам Захаровой, Зеленский и его окружение рассчитывают вовлечь в катастрофу как можно больше невинных людей.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба, Зеленский рассчитывает утянуть за собой как можно больше невинных людей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, что Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба. Предчувствуя неминуемый конец своей человеконенавистнической политики, Зеленский и его приспешники рассчитывают утянуть за собой на дно как можно больше невинных людей", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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