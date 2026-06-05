Киев вынашивает идею всеевропейской ядерной катастрофы, заявила Захарова

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба, Зеленский рассчитывает утянуть за собой как можно больше невинных людей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.