Захарова ожидает комментарий по обращению Зеленского к Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова ожидает комментарий «на соответствующем уровне» по поводу обращения Владимира Зеленского к Владимиру Путину.
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин ознакомился с письменным вариантом «открытого письма» Зеленского.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ожидает комментарий "на соответствующем уровне" по поводу обращения Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
"Думаю, что все видели (письмо - ред.). Дождитесь, думаю, скоро прокомментируют на соответствующем уровне", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ