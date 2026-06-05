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Захарова ожидает комментарий по обращению Зеленского к Путину - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:00 05.06.2026
Захарова ожидает комментарий по обращению Зеленского к Путину

Захарова ожидает комментарий "на уровне" по обращению Зеленского к Путину

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова ожидает комментарий «на соответствующем уровне» по поводу обращения Владимира Зеленского к Владимиру Путину.
  • Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин ознакомился с письменным вариантом «открытого письма» Зеленского.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ожидает комментарий "на соответствующем уровне" по поводу обращения Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин ознакомился с письмом Зеленского, сообщил Песков
Вчера, 11:50
"Думаю, что все видели (письмо - ред.). Дождитесь, думаю, скоро прокомментируют на соответствующем уровне", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВладимир Путин
 
 
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