Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные СМИ приезжают на ПМЭФ, чтобы найти негативные моменты о России.
- Западные СМИ, по словам Захаровой, задают вопросы о состоянии российской экономики, а не о событиях, таких как атака киевского режима на Старобельск.
- Мария Захарова предложила представителям западных СМИ пообщаться с участниками ПМЭФ, которые могут лучше ответить на экономические вопросы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Западные СМИ приезжают на ПМЭФ, чтобы "выкопать гадость какую-нибудь" о России, столкнуть кого-то, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это ультралиберальное медиасообщество, они каждый раз приезжают в Питер на форум не для того, чтобы найти интересных спикеров и поговорить на актуальные темы, не для того, чтобы самим расширить свой кругозор, в музей сходить, в театр... Нет, каждый раз гадость какую-нибудь выкопать, какое-нибудь противоречие найти, столкнуть кого-то", - сказала она, выступая на ПМЭФ.
По словам Захаровой, несколько дней на ПМЭФ к ней обращались западные СМИ, задававшие вопросы не об атаке киевского режима на Старобельск, где погибли дети, а о состоянии российской экономики.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, вместо этого представителям Запада следовало бы посмотреть вокруг и пообщаться с представителями расположенных на ПМЭФ стендов, которые лучше ответят на экономические вопросы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.