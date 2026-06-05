Захарова: западные СМИ приезжают на ПМЭФ, чтобы "выкопать гадости"

"Это ультралиберальное медиасообщество, они каждый раз приезжают в Питер на форум не для того, чтобы найти интересных спикеров и поговорить на актуальные темы, не для того, чтобы самим расширить свой кругозор, в музей сходить, в театр... Нет, каждый раз гадость какую-нибудь выкопать, какое-нибудь противоречие найти, столкнуть кого-то", - сказала она, выступая на ПМЭФ.