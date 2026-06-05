США и Британия не выдержали бы ни одной санкции, заявила Захарова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. США или Великобритания не выдержали бы ни одной санкции, для них малейшие экономические или политические колебания - это вызов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сколько санкций выдержит Британия? Ни одной. Не то, что 100 не выдержит или тысячи. Ни одной. Сколько санкций выдержат Соединенные Штаты Америки? Ни одной. Малейшие колебания внутренние, экономические, политические - это уже вызов", - сказала она, выступая на ПМЭФ.