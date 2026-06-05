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США и Британия не выдержали бы ни одной санкции, заявила Захарова - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:27 05.06.2026 (обновлено: 11:38 05.06.2026)
США и Британия не выдержали бы ни одной санкции, заявила Захарова

Захарова: Британия или США не выдержали бы ни одной санкции

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США и Великобритания не выдержали бы ни одной санкции, так как для них малейшие экономические или политические колебания — это вызов.
  • Заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. США или Великобритания не выдержали бы ни одной санкции, для них малейшие экономические или политические колебания - это вызов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сколько санкций выдержит Британия? Ни одной. Не то, что 100 не выдержит или тысячи. Ни одной. Сколько санкций выдержат Соединенные Штаты Америки? Ни одной. Малейшие колебания внутренние, экономические, политические - это уже вызов", - сказала она, выступая на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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