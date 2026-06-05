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Захарова прокомментировала слова Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:06 05.06.2026
Захарова прокомментировала слова Путина на ПМЭФ

Захарова прокомментировала слова Путина на ПМЭФ для сидящего рядом иностранца

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова прокомментировала слова Путина, сказанные им в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026, иностранцу, сидящему рядом.
  • Президент ответил на письмо Зеленского и обратился ко всем, кто находится на передовой, со словами: "Работайте, братья!".
  • Дипломат дополнила, что сестры тоже работают.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась, что в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 она прокомментировала для сидящего рядом иностранца слова президента РФ Владимира Путина, отметив, что "сестры тоже работают".
Дипломат пояснила, что во время пленарного заседания президент России дал ответ на письмо Владимира Зеленского, в ходе которого Путин обратился ко всем, кто находится на передовой и сказал: "Работайте, братья!"
"Рядом со мной сидящий иностранец сказал: Strong speech ("сильная речь" - ред.). А я ему ответила, что и сестры тоже работают", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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