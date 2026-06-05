Захарова прокомментировала слова Путина на ПМЭФ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась, что в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 она прокомментировала для сидящего рядом иностранца слова президента РФ Владимира Путина, отметив, что "сестры тоже работают".