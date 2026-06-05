Захарова прокомментировала удар ВСУ по ЛЭП на Запорожской АЭС

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по российской группе разминирования в "окно тишины", установленное для осуществления ремонтных работ на поврежденной в результате нападений Киева линии электропередачи (ЛЭП) "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС (ЗАЭС), показал, что украинские гарантии безопасности ничего не стоят, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.