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Захарова прокомментировала удар ВСУ по ЛЭП на Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.06.2026
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16:42 05.06.2026 (обновлено: 17:39 05.06.2026)
Захарова прокомментировала удар ВСУ по ЛЭП на Запорожской АЭС

Захарова: удар ВСУ показал, что гарантии безопасности Украины ничего не стоят

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Удар ВСУ по российской группе разминирования произошел в «окно тишины», установленное для ремонтных работ на ЛЭП «Днепровская».
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это нападение продемонстрировало ненадежность украинских гарантий безопасности.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по российской группе разминирования в "окно тишины", установленное для осуществления ремонтных работ на поврежденной в результате нападений Киева линии электропередачи (ЛЭП) "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС (ЗАЭС), показал, что украинские гарантии безопасности ничего не стоят, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это нападение наглядно продемонстрировало, что украинские гарантии безопасности не стоят той бумаги, на которой они были напечатаны", - говорится в ее комментарии, опубликованном министерством.
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