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Захарова назвала дачу одной из русских традиций - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:47 05.06.2026 (обновлено: 14:54 05.06.2026)
Захарова назвала дачу одной из русских традиций

Захарова назвала воспетую классиками дачу одной из русских традиций

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова считает, что дача, воспетая классиками русской литературы, — это одна из русских традиций.
  • Другая русская традиция, по ее словам, — это особо теплый прием гостей и готовность делиться сокровенным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Дача, воспетая классиками русской литературы, - это одна из русских традиций наряду с теплым приемом гостей, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На сессии ПМЭФ Захарову спросили, какие традиции она лично унаследовала от родителей. Дипломат назвала любовь к загородной жизни.
"Дача, описанная русскими классиками, это наша традиция", - сказала она, выступая на ПМЭФ.
Дипломат добавила, что другая русская традиция - особо теплый прием гостей, готовность делиться сокровенным, что типично не для каждой страны. По мнению Захаровой, на Западе традиция гостевания уже ослабевает.
"Мы эту традицию все-таки сохраняем", - подчеркнула она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияМария Захарова
 
 
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