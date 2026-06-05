Захарова назвала дачу одной из русских традиций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова считает, что дача, воспетая классиками русской литературы, — это одна из русских традиций.
- Другая русская традиция, по ее словам, — это особо теплый прием гостей и готовность делиться сокровенным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Дача, воспетая классиками русской литературы, - это одна из русских традиций наряду с теплым приемом гостей, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На сессии ПМЭФ Захарову спросили, какие традиции она лично унаследовала от родителей. Дипломат назвала любовь к загородной жизни.
"Дача, описанная русскими классиками, это наша традиция", - сказала она, выступая на ПМЭФ.
Дипломат добавила, что другая русская традиция - особо теплый прием гостей, готовность делиться сокровенным, что типично не для каждой страны. По мнению Захаровой, на Западе традиция гостевания уже ослабевает.
"Мы эту традицию все-таки сохраняем", - подчеркнула она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.