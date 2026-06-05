ЗАЭС полностью обесточена после отключения "Ферросплавной-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская атомная электростанция полностью обесточена.
- Отключена линия электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшая собственные нужды станции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция полностью обесточена, сообщила пресс-служба станции.
"Запорожская атомная электростанция, входящая в состав "Росатома", полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции", - говорится в сообщении.
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