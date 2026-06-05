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Неуместно говорить о переохлаждении российской экономики, заявили в ЦБ - РИА Новости, 05.06.2026
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09:19 05.06.2026 (обновлено: 09:43 05.06.2026)
Неуместно говорить о переохлаждении российской экономики, заявили в ЦБ

Заботкин: неуместно говорить о переохлаждении экономики РФ в целом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что говорить о переохлаждении в целом по экономике РФ неуместно.
  • По словам Заботкина, ситуация в экономике сильно отличается по секторам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Говорить о переохлаждении в целом по экономике РФ неуместно, но ситуация сильно отличается по секторам, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Говорить о том, что у нас переохлаждение по экономике в целом, неуместно, но ситуация очень различается по секторам", - сказал он на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
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Заботкин пояснил, что на сегодняшний день во многих секторах бизнеса ощущается сильный спад спроса с 2024 года, но в то же время спрос в других сегментах вырос.
"Мы видим кучу отраслей, которые растут двузначными темпами год к году - и в части выпуска, и в части инвестиций", - подчеркнул он.
Также зампред ЦБ разъяснил, почему сегодня неуместно говорить о переохлаждении экономики страны в целом.
"Что можно считать переохлаждением или избыточно жестокой денежно-кредитной политикой? Это если экономическая активность падает ниже своего потенциального уровня, то есть если растет безработица. Сегодня безработица 2,1% - это исторический минимум, и пока она с этой точки не сдвигается", - сказал он.
Безработица в России остается на исторических минимумах. Так, по последним данным Росстата, безработица в стране в марте составила 2,2%. Исторический минимум был зафиксирован в августе прошлого года - 2,1%, с тех пор показатель колебался в районе 2,1-2,2%.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк России
 
 
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