Неуместно говорить о переохлаждении российской экономики, заявили в ЦБ

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что говорить о переохлаждении в целом по экономике РФ неуместно.

По словам Заботкина, ситуация в экономике сильно отличается по секторам.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Говорить о переохлаждении в целом по экономике РФ неуместно, но ситуация сильно отличается по секторам, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

"Говорить о том, что у нас переохлаждение по экономике в целом, неуместно, но ситуация очень различается по секторам", - сказал он на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Заботкин пояснил, что на сегодняшний день во многих секторах бизнеса ощущается сильный спад спроса с 2024 года, но в то же время спрос в других сегментах вырос.

"Мы видим кучу отраслей, которые растут двузначными темпами год к году - и в части выпуска, и в части инвестиций", - подчеркнул он.

Также зампред ЦБ разъяснил, почему сегодня неуместно говорить о переохлаждении экономики страны в целом.

"Что можно считать переохлаждением или избыточно жестокой денежно-кредитной политикой? Это если экономическая активность падает ниже своего потенциального уровня, то есть если растет безработица. Сегодня безработица 2,1% - это исторический минимум, и пока она с этой точки не сдвигается", - сказал он.

Безработица в России остается на исторических минимумах. Так, по последним данным Росстата, безработица в стране в марте составила 2,2%. Исторический минимум был зафиксирован в августе прошлого года - 2,1%, с тех пор показатель колебался в районе 2,1-2,2%.