Восстановление линии "Днепровская" увеличит надежность, сообщили на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восстановление основной линии внешнего электроснабжения «Днепровская» увеличит запас надежности Запорожской АЭС и снизит риски для ее безопасной эксплуатации.
- МАГАТЭ организовало локальный режим прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Восстановление основной линии внешнего электроснабжения "Днепровская" увеличит запас надежности Запорожской АЭС и снизит риски для ее безопасной эксплуатации, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее МАГАТЭ заявило о вступлении в силу в пятницу организованного им локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
"Наличие этой линии увеличивает запас надежности станции и снижает риски для ее безопасной эксплуатации", - сказала Яшина.