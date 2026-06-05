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Восстановление линии "Днепровская" увеличит надежность, сообщили на ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2026
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10:39 05.06.2026
Восстановление линии "Днепровская" увеличит надежность, сообщили на ЗАЭС

Яшина: восстановление линии "Днепровская" увеличит запас надежности ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восстановление основной линии внешнего электроснабжения «Днепровская» увеличит запас надежности Запорожской АЭС и снизит риски для ее безопасной эксплуатации.
  • МАГАТЭ организовало локальный режим прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Восстановление основной линии внешнего электроснабжения "Днепровская" увеличит запас надежности Запорожской АЭС и снизит риски для ее безопасной эксплуатации, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее МАГАТЭ заявило о вступлении в силу в пятницу организованного им локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
"Наличие этой линии увеличивает запас надежности станции и снижает риски для ее безопасной эксплуатации", - сказала Яшина.
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В миреЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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