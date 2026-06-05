Восстановление линии "Днепровская" увеличит надежность, сообщили на ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Восстановление основной линии внешнего электроснабжения "Днепровская" увеличит запас надежности Запорожской АЭС и снизит риски для ее безопасной эксплуатации, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"Наличие этой линии увеличивает запас надежности станции и снижает риски для ее безопасной эксплуатации", - сказала Яшина.