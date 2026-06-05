Ямаля признали лучшим футболистом сезона в Ла Лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ламин Ямаль признан лучшим игроком сезона-2025/26 чемпионата Испании по футболу.
- В прошедшем сезоне Ламин Ямаль провел 28 матчей, забил 16 голов и отдал 11 голевых передач, став лучшим ассистентом турнира.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим игроком сезона-2025/26 чемпионата Испании по футболу, сообщается на сайте Ла Лиги.
Ямалю 18 лет, он является воспитанником "Барселоны". В 2024 году испанец стал чемпионом Европы и лауреатом премии Golden Boy, вручаемой лучшему молодому игроку сезона. В 2025 году Ямаль стал вторым в голосовании на "Золотой мяч".