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Ямаля признали лучшим футболистом сезона в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
16:44 05.06.2026
Ямаля признали лучшим футболистом сезона в Ла Лиге

Нападающий "Барселоны" Ямаль признан лучшим футболистом сезона в Ла Лиге

© Соцсети ФК "Барселона"Ламин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Соцсети ФК "Барселона"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ламин Ямаль признан лучшим игроком сезона-2025/26 чемпионата Испании по футболу.
  • В прошедшем сезоне Ламин Ямаль провел 28 матчей, забил 16 голов и отдал 11 голевых передач, став лучшим ассистентом турнира.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим игроком сезона-2025/26 чемпионата Испании по футболу, сообщается на сайте Ла Лиги.
Ямаль в прошедшем сезоне помог "Барселоне" стать победителем Ла Лиги. Он провел 28 матчей, забил 16 голов, заняв четвертое место в списке бомбардиров чемпионата, а также отметился 11 голевыми передачами, став лучшим ассистентом турнира.
Ямалю 18 лет, он является воспитанником "Барселоны". В 2024 году испанец стал чемпионом Европы и лауреатом премии Golden Boy, вручаемой лучшему молодому игроку сезона. В 2025 году Ямаль стал вторым в голосовании на "Золотой мяч".
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