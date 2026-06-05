Зампред КНР призвал объединять усилия для решения глобальных вызовов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ призвал объединять усилия для решения глобальных вызовов и содействия общему развитию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ призвал объединять усилия для решения глобальных вызовов и содействия общему развитию.
"Мы должны координировать глобальные действия, укреплять согласование стратегий развития и координацию политики между многосторонними институтами международных организаций всех стран и набирать огромную силу для решения глобальных вызовов и содействия общему развитию", - заявил Хань Чжэн.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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