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Зампред КНР призвал объединять усилия для решения глобальных вызовов - РИА Новости, 05.06.2026
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18:06 05.06.2026 (обновлено: 18:17 05.06.2026)
Зампред КНР призвал объединять усилия для решения глобальных вызовов

Хань Чжэн призвал содействовать общему развитию

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя КНР Хань Чжэн
Заместитель председателя КНР Хань Чжэн - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ призвал объединять усилия для решения глобальных вызовов и содействия общему развитию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ призвал объединять усилия для решения глобальных вызовов и содействия общему развитию.
"Мы должны координировать глобальные действия, укреплять согласование стратегий развития и координацию политики между многосторонними институтами международных организаций всех стран и набирать огромную силу для решения глобальных вызовов и содействия общему развитию", - заявил Хань Чжэн.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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