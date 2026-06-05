Зампред КНР призвал объединять усилия для решения глобальных вызовов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ призвал объединять усилия для решения глобальных вызовов и содействия общему развитию.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.