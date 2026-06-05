Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй назвал Владимира Путина мастером.

По его словам, президент России выделяется на фоне европейской посредственности своей речью, мудростью и качеством ответов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй после пленарного заседания ПМЭФ в беседе с РИА Новости назвал президента РФ Владимира Путина мастером.

"Он мастер, и в море европейской посредственности он выделяется еще больше. Не только своей речью и ее мудростью, но и качеством и продолжительностью вопросов и ответов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ни один другой европейский лидер не смог бы справиться с такой сессией.

"Он только что еще раз продемонстрировал, почему люди во всем мире хотели бы, чтобы у них было руководство, которое заботилось бы о своей стране так, как Путин заботится о России", - добавил Гэллоуэй