Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй назвал Владимира Путина мастером.
- По его словам, президент России выделяется на фоне европейской посредственности своей речью, мудростью и качеством ответов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй после пленарного заседания ПМЭФ в беседе с РИА Новости назвал президента РФ Владимира Путина мастером.
"Он мастер, и в море европейской посредственности он выделяется еще больше. Не только своей речью и ее мудростью, но и качеством и продолжительностью вопросов и ответов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ни один другой европейский лидер не смог бы справиться с такой сессией.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.