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Британский политик после пленарной сессии ПМЭФ назвал Путина мастером - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:56 05.06.2026
Британский политик после пленарной сессии ПМЭФ назвал Путина мастером

Британский политик Гэллоуэй после пленарной сессии ПМЭФ назвал Путина мастером

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй назвал Владимира Путина мастером.
  • По его словам, президент России выделяется на фоне европейской посредственности своей речью, мудростью и качеством ответов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй после пленарного заседания ПМЭФ в беседе с РИА Новости назвал президента РФ Владимира Путина мастером.
"Он мастер, и в море европейской посредственности он выделяется еще больше. Не только своей речью и ее мудростью, но и качеством и продолжительностью вопросов и ответов", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, ни один другой европейский лидер не смог бы справиться с такой сессией.
"Он только что еще раз продемонстрировал, почему люди во всем мире хотели бы, чтобы у них было руководство, которое заботилось бы о своей стране так, как Путин заботится о России", - добавил Гэллоуэй.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреВеликобританияРоссияДжордж ГэллоуэйВладимир Путин
 
 
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